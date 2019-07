Dalmatinski melos v Žički kartuziji

V Žički kartuziji je obmorsko poletno vzdušje številnemu občinstvu pričarala klapa Cambi iz Splita. Klapa Cambi je ena izmed največkrat nagrajenih, popularnih dalmatinskih klap, ki je začela delovati leta 1986. Prejela je številne nagrade in priznanja. Med njimi je kar nekajkrat osvojila prvo nagrado na festivalu Dalmatinskih klap v Omišu in na Večerih Dalmatinskih pesmi v rodnem Kaštelu Kambelovca. Izjemno so ponosni na zmago na Festivalu zabavne glasbe Split 2011, na več izdanih albumov in številne razprodane koncerte doma in v tujini.

Niz Poletni glasbenih večerov v Žički kartuziji se bo nadaljeval 2. avgusta s koncertom Simfoničnega orkestra Giovane iz Švice.