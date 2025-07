V Humanitarnem društvu Vera Štore bodo skupaj z otroki iz OŠ Lava ponovno poskrbeli za lačne živali. Tik preden so jim v društvu pošle zaloge živalske hrane, so jih namreč ti k sreči ponovno poklicali, da so za lačne živalce zbrali nekaj priboljškov. Donacijo sta s hvaležnostjo sprejeli članici društva Zvezdana Holcinger in Darinka Marinkovič. Foto: OŠ Lava.