Cvetje živih barv letos kombiniramo z rjavimi odtenki listnatih rastlin.

Barva leta mocha mousse je specifičen rjav odtenek, ki je lahko za balkon malce monoton, a se lepo kombinira z drugimi barvami. Rožnate petunije in milijon zvončki dodajo piko na i, glavne zvezde pa so žareči listi okrasne koprive in sladkega krompirja. Mocha mousse je topel, zemeljski ton, ki na prvi pogled nima velikega potenciala za vključevanje v balkonske zasaditve, saj je rjava barva precej navadna in se ji pogosto radi izogibamo. Vseeno pa je odtenek mocha mousse malce drugačen od navadne rjave, njegov največji potencial je, da zato ker spominja na sladek odtenek kave ali čokolade, v nas vzbuja občutke prijetnosti, udobja in razvajanja. V takšnem odtenku najdemo sladek krompir in okrasno koprivo, ki ju pogosto kombiniramo v balkonske zasaditve. Listnate rastline pogosto zahtevajo manj nege kot cvetoče, saj niso odvisne od odstranjevanja odcvetelih cvetov in intenzivne prehrane. Poleg tega so mnoge odpornejše na sušo, kar pomeni, da bodo balkonske zasaditve ostale privlačne tudi ob nekoliko manj pogostem zalivanju. Ob odtenkih listnatih rastlin bodo petunije, pelargonije, bršljanke in vodenke živih barv še bolj zažarele.

1 od 4