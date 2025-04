Cvetje, ki ne ovene, tudi letos očaralo na Pragerskem

Minuli konec tedna je na Pragerskem potekala že sedma mednarodna razstava “Cvetja, ki ne ovene”, ki jo tradicionalno prireja Turistično društvo Breza Pragersko-Gaj. Dogodek je znova pritegnil izjemno zanimanje obiskovalcev in razstavljavcev, letos kar 180 iz Slovenije in Hrvaške.

Razstava je skozi leta postala prepoznavna ne le po številu udeležencev, temveč tudi po raznolikosti in ustvarjalnosti razstavljenih izdelkov. Občudovalci so si lahko ogledali cvetje, izdelano iz različnih materialov – krep papirja, ličja, gline, lesa, kovin, pa tudi ročno pletene izdelke in izdelke drugih materialov.

1 od 12

Predsednica društva, Milena Furek, je z velikim ponosom pozdravila ustvarjalce in izpostavila njihovo izjemno ustvarjalnost ter domišljijo, ki vsako leto znova pričara pisano cvetlično čarovnijo, ki nikoli ne ovene. Na razstavi je sodelovalo tudi domače turistično društvo, ki pomembno prispeva k ohranjanju in razvoju lokalne kulturne in rokodelske tradicije.

Dogodek je bil znova priložnost za druženje, izmenjavo znanj in idej ter poklon ročnim spretnostim in ljubezni do ustvarjanja. (Foto: TD Breza)