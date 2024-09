Cvetačna enolončnica

1 glavica cvetače

2 krompirja

1 manjša čebula

4 dag masti

30 dag govedine (lahko tudi piščančje ali svinjsko meso)

10 dag jušne zelenjave (korenje, zelena, por)

malo moke

6 dag riža

nariban sir, sesekljan peteršilj, sol, poper

Cvetačo očistimo, operemo in razdelimo na cvetke. Krompir olupimo in narežemo na kocke. Na masti popražimo čebulo in nato še na kocke narezano meso. Nato primešamo oprano in na kocke narezano jušno zelenjavo.

Mešamo toliko časa, da zelenjava ovene, nato potresemo z moko in zalijemo s kropom. Enolončnica naj počasi vre, čez nekaj časa dodamo še cvetačo, narezan krompir in riž. Preden jed serviramo dodamo še sir in drobno sesekljan peteršilj.