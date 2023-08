Čutni večer med krošnjami

Ljubitelji čutne, nežne glasbe so minuli teden lahko uživali na poletnem večeru pod krošnjami na zadnjem vrtu MCC kavarne. Tam sta namreč nastopila Lara Oset in Leon Firšt.

Celjana Lara Oset, z umetniškim nazivom Larao, in Leon Firšt že kar nekaj časa skupaj ustvarjata glasbo ter nastopata. V slovenskem glasbenem prostoru nista več neznanca, saj je Lara s pomočjo Leona že izdala svoj prvi singl, imenovan Time, njuni glasbi pa je mogoče prisluhniti tudi na različnih slovenskih radiih.

Tokrat sta glasbenika številne obiskovalce, ki so se na koncert odzvali v tolikšnem številu, da so v MCC-ju morali prinesti praktično vse dostopne stole in ležalnike, ki so jih lahko razporedili na zadnjem vrtu MCC kavarne, razvajala s čutnim in močnim vokalom ter ubrano melodijo na klaviaturah in kitari. Zbranim sta predstavila številne Larine avtorske skladbe v angleškem jeziku, ki jih je z aranžmajem popestril Leon, ter repertoar dopolnila še z nekaterimi skladbami Lari ljubih bolj ali manj znanih izvajalk in izvajalcev, ki so blizu njenemu stilu glasbe.

Po prvi skladbi je pevka obiskovalce malce zbodla z besedami: »Če ste prišli na žur, potem je to vaša iztočnica, da odidete, čaka vas namreč umirjen in čuten večer.« A v resnici to ni skoraj nikogar zmotilo, temveč so pozorno, umirjeno in zasanjano prisluhnili intimnim besedilom ter čutnim melodijam obeh nastopajočih. Čustvene in nežne skladbe, v specifičnem stilu, ki bi ga morda lahko opisali kot čutni soul, pa so vsakič znova nagradili z velikim aplavzom. Pravzaprav se je gostom na zadnjem vrtu MCC kavarne pridružilo tudi nekaj mimoidočih, ki jih je očaral sanjavi nastop na odru. (MH)