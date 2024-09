Črno redkev lahko sejemo do konca septembra.

Črno redkev lahko sejemo še do konca septembra oziroma odvisno od vremenskih razmer. Pridelek pa bomo pobirali vse do pozne jeseni. Črna redkev najbolje uspeva na rahlo pognojeni gredici, ki smo jo pognojili s kompostom, dodamo lahko tudi gnojila, ki vsebujejo kalij. Če jo sejmo čez celo gredico pridelek redčimo na razdaljo 15 cm. Črno redkev lahko sejemo tudi v vrste, seme v vrsti odlagamo na razdaljo okrog 15 cm, vrste naj bodo med sabo oddaljene dobrih 20 cm. Setev črne redkve lahko opravimo med grah, fižol, blitvo, špinačo, peteršilj, krešo, rdečo peso, paradižnik, bučke in melone. Črne redkve ne sejemo med čebulo, kumare, ožepek, zelje, cvetačo, brokoli, ohrovt in kitajsko zelje. Črno redkev lahko tudi precej dolgo v zimo skladiščimo. Belo meso je prijetnega pekočega okusa in ga po želji dodajamo solatam. Črna redkev je sicer znana kot zdravilna rastlina, saj lahko njene zdravilne lastnosti uporabimo proti obolenju žolča in jeter ter za izboljšanje stanja ožilja. Redkev blagodejno deluje na vse težave stresnega ritma življenja. Vsebuje antioksidante, vitamine, veliko rudnin in številne druge elemente.

