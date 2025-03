Čokoladni souffle

Marjana Sagadin, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, je za BISTRIŠKE NOVICE predstavila svoj recept za čokoladno sladico.

Marjana Sagadin z družino živi na Zgornji Polskavi. Po poklicu je defektologinja in je zaposlena na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Sicer pa že dolga leta deluje v Rdečem križu, sprva v krajevni organizaciji RK, zadnji dve leti kot predsednica območnega združenja. In zdaj k receptu.

Sestavine

Za 4 sladice potrebujemo:

4 jajca

50 g sladkorja v prahu

40 g moke

160 g čokoladnih kapljic

140 g masla

Priprava

Pečico vklopimo na 180 stopinj. Na kuhalnik postavimo nekoliko večji lonec, v katerega nalijemo malo vode (približno 2 dl). Na lonec postavimo manjšo skledo, v katero nasujemo čokoladne kapljice in narežemo maslo. Pustimo kuhati na zmernem ognju, da se maslo in čokolada stopita. Ko je čokolada stopljena, jo dobro premešamo, da dobimo gladko zmes, in pustimo, da se nekoliko ohladi.

V skledi z mešalnikom penasto umešamo jajce in sladkor v prahu. Dodamo moko, ki jo z metlico počasi umešamo v zmes. Na koncu v zmes umešamo še ohlajeno čokolado.

Modelčke, v katerih bomo pekli sufle, dobro namažemo z maslom in posujemo s kakavom v prahu. V pripravljene modelčke vlijemo maso do približno pet milimetrov pod robom modelčkov. Sufle pečemo 8–15 minut. Pravilno pečen sufle je v notranjosti še tekoč.

Pečeni sufle vzamemo iz pečice in še vročega zvrnemo na krožnik. Zraven lahko ponudimo kepico vanilijevega ali sadnega sladoleda.

Pa dober tek!