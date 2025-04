Čokoladna panna cotta

Potrebujemo:

500 ml sladke smetane

120 g jedilne čokolade

100 ml mleka

40 g sladkorja

14 g instant želatine

višnje, sladka smetana po želji za okras

ščepec soli

V kozico nalijemo sladko smetano in mleko, dodamo sladkor ter počasi segrevamo. Mešamo, da se sladkor raztopi, in pazimo, da tekočina ne zavre. Tik preden začne mešanica vreti, dodamo ščepec soli in nasekljano čokolado. Odstavimo z ognja in mešamo, dokler ne dobimo enotne, gladke zmesi. Vmešamo instant želatino in dobro premešamo, da ne nastanejo grudice. Pripravimo si kozarce ali skodelice. Čokoladno zmes precedimo skozi cedilo in previdno vlijemo v pripravljene kozarce. Pustimo, da se nekoliko ohladi, nato pa jih prestavimo v hladilnik, kjer naj se panna cotta hladi vsaj 3 ure, da se lepo strdi. Preden postrežemo lahko dodamo višnje, stepeno smetano ali naribano čokolado za dekoracijo.