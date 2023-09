Čokoladna babka z drožmi Tine Brglez s Križnega Vrha

Sestavine

Za testo:

– 150 g moke (tip 400)

– 50 g mleka

– 1 jajce

– 50 g masla

– 14 g sladkorja

– 4 g soli

– 70 g aktivnih puhastih droži

Sestavine za nadev:

– 55 g sladkorja

– 35 g masla

– 50 g mlečne čokolade – Milka

– 12 g kakava

– jajce za premaz

– pekač, mere 25 x 11 cm

Priprava

Zmešamo mleko, jajce, sladkor in droži, katere lahko zamenjamo tudi z navadnim kvasom in nato dodamo moko ter dobro premešamo. Po petnajstih minutah vmešamo še maslo in sol. Testo z drožmi vzhaja v dveh fazah. V prvi fazi testo vzhaja na sobni temperaturi tri do šest ur, v tem času se testo podvoji. Testo nato razvaljamo v približno pol centimetra visok pravokotnik ter ga premažemo s prej pripravljenim nadevom.

Nadev pripravimo, tako da najprej raztopimo maslo, nato pa v raztopljenem maslu raztopimo čokolado, dodamo sladkor, kakav ter dobro premešamo. Namazano testo tesno povijemo in damo za nekaj minut na hladno. Po ohladitvi testo z nožem razdelimo na dva ali tri dele in ga prepletemo. Pekač dobro namažemo z maslom ali obložimo s peki papirjem ter vanj položimo babko.

V drugi fazi vzhajanja testo pokrijemo in damo čez noč v hladilnik. Naslednji dan pečico segrejemo na 180 °C. Pol ure pečemo pokrito in deset minut odkrito, da lepo porjavi. Ohlajeno razrežemo na tanke kose.