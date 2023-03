Član Judo kluba Impol DAVID ŠTARKEL osvojil bron na evropskem pokalu v Rigi

Član Judo kluba Impol David Štarkel je minuli vikend osvojil bron na močnem evropskem pokalu v Rigi v Latviji. Nastopilo je skoraj 200 tekmovalcev iz 25 držav. David je tekmoval v kategoriji do 60 kilogramov. Tekmovanje je pričel kot nosilec, kar mu je prinesel ugoden žreb, ki ga je s pridom izkoristil in prišel na velikem turnirju do zasluženega odličja – bronaste medalje. Za klub, tekmovalca in za trenerja Leščaka je to lep uspeh in temelj za nadaljnje delo, so sporočili iz Judo kluba Impol.

Na tekmovanju je v sodniški komisiji sodeloval tudi Bistričan Franc Očko. Njegovo znanje in nadzor je še posebej pomembno ob težko vidljivih kotih in odločilnih situacijah. (Foto: Judo klub Impol)

