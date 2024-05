Član celjskega Kladivarja Jan Vukovič balkanski podprvak

Slovenija je na 77. atletsko balkansko prvenstvo za članice in člane v turški Izmir poslala številčno reprezentanco, v kateri so bili tudi trije člani celjskega Kladivarja. Najbolj je navdušil Jan Vukovič, ki si je na 800 metrov s časom 1:49,01 pritekel srebrno medaljo. Vukovič je tekel tudi v štafeti 4×400 metrov, v kateri so bili Slovenci tretji. Štafetni bron je osvojil tudi Luka Janežič, ki je v posamičnem teku na 400 metrov zasedel peto mesto. Trinajsta je bila v troskoku Eva Pepelnak. (Jure Mernik)

Foto: Dušan Gajšt