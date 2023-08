Civilna iniciative ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn poziva pohorske občine k razpravi in jasnim stališčem!

Civilna iniciative ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn je županjam in županom 18 pohorskih občin naslovila pismo, v katerem jih poziva, da o umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorju razpravljajo in odločajo na septembrskih sejah občinskih svetov.

Kot je znano, želi investitor na Pohorju postaviti 56 vetrnih elektrarn. 21 naj bi jih postavili na območju Gradišča (pod Roglo). Konec junija so sicer umaknili vloge za gradbeno dovoljenje. A le začasno, poudarja predstavnik Civilne iniciative Drago Mahorko: »Pričakujemo, da je to bil manever. Predvsem ker novi zakon omogoča dosti lažji postopek, manj imajo pravice tako občine kot ljudje, ki živijo v neposredni bližini in tudi nevladne organizacije in civilna družba. Ti ljudje ostajajo brez moči, so obupani …«

V Civilni iniciativi dodajajo, da je v teku integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 35 vetrnih elektrarn na območju Areha in Treh Kraljev. »Pričakovati je, da se bo ta postopek zaključil na podlagi tega novega zakona, ki je v nekem smislu lokalnim skupnostim odvzel pomemben glas pri odločanju umeščanja takih in podobnih objektov v sam prostor. … Naša želja in poziv županom je, da dajo to problematiko na dnevne rede občinskih svetov in da na podlagi razprave oblikujejo stališče občine in o tem obvestijo vlado RS in pristojna ministrstva,« dodaja Drago Mahorko.

Več pa v nadaljevanju v pismu, ki so ga danes naslovili vsem županjam in županom pohorskih občin:

Spoštovane županje, spoštovani župani pohorskih in podpohorskih občin!

CI ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn naslavlja na vas, kot soodločevalce in odgovorne nosilce lokalne politike, ki usmerjate razvoj občin, s tem pa pomembno oblikujete sedanjost in prihodnost vaših občank in občanov, pismo, v katerem vas pozivamo, da sprejmete odločne in nedvoumne sklepe glede ničelne tolerance k umeščanju vetrnih elektrarn na območja občin, ki jih vodite!

Slednje je potrebno sprejeti kar se da hitro. Na zadetku letošnjega avgusta je namreč pričel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki, med drugim, na stežaj odpira vrata umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorje. Trenutno je v teku integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 35 vetrnih elektrarn na območju Areha in Treh Kraljev. Pričakovati je, da se bo zaključil na podlagi citiranega zakona, ki lokalnim skupnostim odvzema pomemben glas pri odločanju glede tovrstnih posegov v prostor.

Zakaj je potrebna opredelitev občin PROTI VETRNIM ELEKTRARNAM NA POHORJU?

Sklenjeni in ohranjeni gozdovi Pohorja predstavljajo pljuča za več kot 300.000 okoliških prebivalcev. S posegi za gradnjo načrtovanih več deset vetrnih elektrarn bi se uničilo stoletne pohorske gozdove, ki dajejo kisik, čistijo zrak, zadržujejo prst in ščitijo, v času vse pogostejših ujm, pred plazovi, akumulirajo vodo in s tem zagotavljajo dragocene vire pitne vode, blažijo klimatske ekstreme in zadržujejo vetrove. Z obsežnimi goloseki in presekami, potrebnimi za postavitev ter delovanje vetrnih elektrarn bi »odprli« sklenjene gozdove, ti bi zaradi tega postali ranljivejši in neodporni ob vse močnejših vetrovih; obsežni vetrolomi bi tako postali stalnica, gospodarska škoda bi bila izjemna! Med drugim zagotavljajo ohranjeni gozdovi številne pozitivne učinke: dajejo les za preživetja pohorskih domačij, omogočajo razvoj rekreacije, športa, pohodništva in zelenega turizma, v katerega so bila doslej vložena znatna finančna sredstva tako posameznikov, podjetij in lokalnih skupnosti ter države.

Območje Pohorja je vodni zbiralnik za Pohorce in tudi za pod Pohorjem ležeča mesta in vasi! Prepredeno omrežje pohorskih vodotokov predstavlja izjemno pomemben vir pitne vode. Z gradbenimi posegi za vetrne elektrarne (zemeljski posegi za temeljenja več kot petdeset 200 metrov visokih vetrnih elektrarn!), vključno s posegi za izvedbo infrastrukture, ki je potrebna za njihovo delovanje (kablovodi, razširitve in novogradnje cest), bi se bistveno poseglo v obstoječe vodne tokove in spremenilo dostopnost vodnih virov, pitne vode za ljudi na in pod Pohorjem! Nekatere vetrne elektrarne so celo umeščene v neposredno bližino vodnih zbiralnikov, ki so ključni viri pitne vode za celotne pohorski vasi!

V času delovanja vetrnih elektrarn bi bila ogrožajoča nevarnost izlitja škodljivih olj in maziv, ki se uporabljajo za delovanje vsake izmed njih. Njihova količina se, celokupno, meri v stotinah litrov!

Celotno območje Pohorja predstavlja enega izmed najvrednejših delov slovenske narave. Kot tako je prepoznano tako v slovenskem, kot tudi evropskem prostoru (je območje Nature 2000, njegovi ovršni deli so predlagani za zavarovanje kot Regijski park Pohorje). Številne živalske in rastlinske vrste, ki domujejo na Pohorju, s svojo prisotnostjo kažejo na to, da je ta prostor ohranjen in dober tudi za kvalitetna življenja Pohork in Pohorcev! S posegi, s katerimi bi bilo grobo poseženo v pohorsko naravo, vključno z negativnimi vplivi infra in nizkofrekvenčnega zvoka, ki ga proizvajajo vetrne elektrarne, bi bila ta degradirana do te mere, da ne bi več zagotavljala ugodnih pogojev za ohranjanje živalskih in rastliskih vrst. S tem bi, posledično, bilo okrnjeno delovanje ekosistema, kar bi negativno vplivalo na življenja Pohork in Pohorcev ter okoliških prebivalcev.

Pohorje predstavlja pomembno zeleno turistično destinacijo, v katero številne občine vlagate s podporo evropskih projektov, pomemben del proračunov, izgrajujete turistično infrastrukturo, vse v skladu s sprejeto Vizijo razvoja Pohorja, ki ste jo sprejele in predstavlja krovni dokument razvoja tega prostora.

Z degradacijo in uzurpacijo pohorskih gozdov, planj, barij, vodotokov, torej ohranjene narave, ki predstavlja jedro razvoja zelenega turizma, bodo izničena več desetletij trajajoča finančna vlaganja občin in zasebnikov v razvoj turizma. Konec bo začrtanega turističnega razvoja Pohorja, ugasnili bodo pomembni turistični centri. Posledično bodo številni ljudje, predvsem domačini, ostali brez služb.

Ne dopustite, da Pohorje postane tehnološka krajina opustošenih gozdov, presahlih vodnih virov, uničene obstoječe cestne infrastrukture, na novo zarezanih cest v stoletne gozdove, vkopanih kablovodov in ZA 6 pohorskih smrek visokih vetrnih elektrarn – za postavitev vsake bi bilo potrebno posekati za okoli nogometno igrišče veliko površino gozda! Za Polje vetrnih elektrarn Trije kralji in Polje vetrnih elektrarn Areh – za obe lokaciji prav zdaj poteka integralni postopek, je Upravno sodišče v svoji odločbi, evidentna številka: UPooo64886 z dne 22. 11. 2022 zapisalo, da naj bi bilo za gradnjo in obratovanje zgolj teh vetrnih elektrarn (vključno s kablovodi) potrebno obsežno območje, v izmeri najmanj 1800 hektarjev površine!!!

Civilna iniciativa ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn apelira na županje in župane, da za seje občinskih svetov v mesecu septembru na dnevne rede predlagajo točko: Obravnava problematike umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje in predlagajo v sprejem jasne in odločne sklepe PROTI umeščanju vetrnih elektrarn na celotnem območju Pohorja ter s tem onemogočijo investitorjem njihovo namero. S tem pa boste prebivalkam in prebivalcem na in okoli Pohorja omogočili življenje v ohranjenem okolju, z dostopnimi viri pitne vode ter drugimi dobrinami, ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja tukajšnjih ljudi in vseh, ki radi obiskujejo zeleno Pohorje, bodisi kot izletniki, turisti ali smučarji.

CI ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn, zanjo Drago Mahorko