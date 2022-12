Citycenter Celje in Miklavž obdarila otroke

V Citycentru Celje so kot prav vsako leto doslej s pomočjo prvega dobrega moža Miklavža s posebno izbranimi darili razveselili številne otroke. Tiste, ki so prišli na ogled predstave pred nakupovalno središče Citycenter Celje, in tiste, ki jih je Miklavž razveselil v središču Celja. Niso pa pozabili niti na tiste najmlajše, ki zaradi različnih razlogov trenutno ne živijo doma. Miklavževa darila za Razvojno ambulanto ZD Celje. Darila sta od center managerke Darje Lesjak prevzeli vodja Razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Celje, Svjetlana Divjak Knežević, in direktorica ZD Celje, Alenka Obrul. Miklavževa darila za Otroški oddelek SB Celje je prevzela vodja oddelka, dr. Barbara Gnidovec. Direktorica Zavoda Socio, Suzi Kvas, bo Miklavževa darila predala najmlajšim, ki bivajo v Materinskem domu v Celju in Varni hiši.



