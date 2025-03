Minuli petek in soboto je v Celju potekala tradicionalna pomladna čistilna akcija, v sklopu katere so se čiščenja našega mesta lotili tudi mladi. Otroci iz vrtcev, učenci iz osnovnih in dijaki iz srednjih šol so tako zavihali rokave in se lotili čiščenja okolice svojih vrtcev in šol. Pri delu jim ni manjkalo entuziazma in dobre volje. Foto: Mestna občina Celje.