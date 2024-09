Cinkarna Celje razpisuje štipendije

Cinkarna Celje je razpisala štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo s področij kemije, strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva, informatike, gradbeništva in trajnostnega poslovanja. Prijave na razpis sprejemajo do konca tedna.

Štipendije Cinkarne Celje niso novost. Lani so štipendirali 4 dijake, ki so se izobraževali s področij strojništva in kemije. Bodoče štipendiste Cinkarne Celje v šolskem letu čaka 160 ur delovne prakse. Po uspešno končanem šolanju bodo imeli štipendisti prednost pri zaposlitvi.