Cimetove rolice Ines Tomažič iz Slovenske Bistrice

Kot gostja rubrike Bistriška kuhinja, Bistriških Novic, se Ines predstavlja s pripravo cimetovih rolic po receptu Nine Zorčič.

Sestavine

Kvasni pripravek:

* 120 g tople vode

* 1 zavojček suhega kvasa

* 1 jedilna žlica rjavega ali kokosovega sladkorja

Testo:

* 60 g kokosovega olja + 1 jedilna žlica (stopljeno in ohlajeno, dodajte ločeno)

* 120 g rastlinskega napitka (sobna temperatura)

* 1 čajna žlička vaniljeve arome

* 70 g rjavega ali bio kokosovega sladkorja

* 380 g pšenične bele moke tip 500

Nadev:

* 100 g bio kokosovega sladkorja

* 2 jedilni žlici bio cimeta

* 3 jedilne žlice kokosovega olja (stopljeno, ohlajeno)

Preliv:

* 150 g sladkorja v prahu

* 1-2 jedilni žlici vode (ali več po želji, glede na gostoto preliva)

Postopek

V večji posodi ali v posodi kuhinjskega robota pripravite kvasni pripravek, premešajte in pustite stati vsaj 5 minut, da se kvas aktivira in speni.

Dodajte stopljeno in ohlajeno kokosovo olje, rastlinsko mleko ter vaniljevo aromo. Premešajte na hitro z nastavkom za gnetenje. Dodajte sladkor in moko ter vse skupaj gnetite na srednji hitrosti vsaj 5 minut, da nastane gladko, a lepljivo testo. Testo lahko gnetete tudi z rokami toliko časa, da nastane elastično testo, ki se med nežnim vlečenjem ne raztrga. Testo bo lepljivo.

Ločeno večjo posodo namastite z žlico kokosovega olja in vanjo preložite testo. Testo v posodi nekajkrat obrnite, da se testo naolji z vseh strani. Nato posodo nežno zavijte v folijo za živila in pustite vzhajati vsaj 1 uro oz. dokler testo ne naraste za dvakrat.

Medtem pripravite nadev. V skodelici zmešajte sladkor in cimet.

Ko testo naraste, ga udarite s pestjo po sredini, da upade, nato pa prestavite na rahlo

pomokano površino. Testo razvaljajte na velikost 50 x 30 cm. Razvaljano testo premažite s 3 jedilnimi žlicami kokosovega olja in nato enakomerno posujte z nadevom.

Testo začnite zvijati na daljši strani pravokotnika. Zvijajte počasi in enakomerno, da oblikujete lepo rolado. Nato jo narežite. Pri tem si lahko pomagate z zobno nitko (nujno brez okusa in arome) – potegnite jo pod zvito testo, sezite z njo preko rolade, prekrižajte in povlecite oba konca istočasno – tako boste dobili rolice, brez da bi jih z nožem preveč pretlačili in stisnili.

Rolice zložite v naoljen pekač in naj vzhajajo 1 uro. Nato pekač postavite v segreto pečico (na 175 stopinj) in pecite 25 minut oz. toliko časa, da so robovi zlato rjavi, sredica pa pečena.

Po želji rolice prelijte s sladkornim prelivom in postrezite še tople.