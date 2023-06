Cheesecake brez peke

Sestavine za piškotno dno:

· 300 g maslenih ali čokoladnih piškotov

· 130 g masla

Sestavine za kremo:

· 600 g kremnega sira (namaz ABC, Philadelphia …)

· 400 g sira mascarpone

· 130–150 g mletega sladkorja

· žlička vaniljevega ekstrakta

Sestavine za sadni preliv:

· 300 g zamrznjenih borovnic

· 6 žlic vode

· 2 žlici jedilnega škroba (gustin)

· 2 žlici limoninega soka

· 70 g mletega sladkorja

Priprava:

1. korak:

V vrečki ali blenderju zdrobimo piškote, ki jih pretresemo v manjšo skledo. Maslo stopimo na nizki temperaturi, prilijemo ga k mletim piškotom, dobro premešamo in porazdelimo po dnu modela za torte ali manjšega pekača. Piškotno dno z žlico dobro potlačimo in postavimo v hladilnik.

2. korak:

Kremni sir in mascarpone, ki ju kakšno uro prej vzamemo iz hladilnika, da se zmehčata, zmiksamo z mešalnikom. Vmešamo vanilijo in postopno tudi sladkor v prahu, da dobimo enotno zmes. Kremo razporedimo po piškotih in vrnemo nazaj v hladilnik.

3. korak:

Borovnice segrejemo v ponvi pri srednji temperaturi do vretja. Medtem v skodelico odmerimo 6 žlic vode, 2 žlici sveže iztisnjenega limoninega soka, 2 žlici škroba (15 g) in premešamo, da dobimo enotno tekočo zmes. To vlijemo v borovnice in pri nizkem ognju mešamo kakšno minutko, da se zgosti. Vmešamo še sladkor v prahu ter odstavimo in pustimo, da se malce ohladi, nato ga prelijemo po cheesecaku, ki smo ga vzeli iz hladilnika. Vse skupaj vrnemo nazaj v hladilnik in pustimo čez noč ali vsaj nekaj ur.

