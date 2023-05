Maturanti so ob slovesu od srednješolskih klopi v okviru projekta Plesne zveze Slovenije tradicionalno zaplesali četvorko.

Na ulicah več slovenskih mest in ponekod po Evropi se jih je ob spremljavi Straussove melodije zavrtelo med 18.000 in 19.000. Pri nas jih je največ zaplesalo v Ljubljani, in sicer po ocenah organizatorjev 2500.

V Celju, kjer že tradicionalno za četvorko skrbi Plesni val, so četvorko zaplesali na Glavnem trgu. Kasneje so poskrbeli tudi za zabavo s številnimi glasbenimi nastopi dijakov I. gimnazije, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje, Šolskega centra Celje in Gimnazije Celje – Center.

