Četrtošolka Dana iz Slovenske Bistrice izdala svojo pesniško zbirko

Komaj devetletna Dana Perhoč, učenka 4. razreda Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je izdala svojo pesniško zbirko Po poti moje domišljije.

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je konec maja gostila prav poseben literarni večer – predstavitev pesniške zbirke mlade Dane.

Dana že od malih nog rada bere, riše in ustvarja. Poezija ji je postala način izražanja misli o svetu okoli sebe – o naravi, prijateljstvu, čustvih in sanjah. Njene pesmi so nežne, igrive, a hkrati nosijo globoka sporočila, ki nagovarjajo tako otroke kot odrasle.

Otroški glas, ki pove veliko

Ob predstavitvi zbirke so učiteljice Osnovne šole Pohorskega odreda pripravile tudi manjšo predstavitev z branjem njene poezije. Mentorica Ines Zorko je ob tem poudarila: »Pesniška zbirka je poklon otroški ustvarjalnosti in opomnik vsem nam, da prisluhnemo tudi najmlajšim glasovom, saj ti pogosto povedo največ. Dana je z nami delila del sebe, za kar smo ji neizmerno hvaležni.«

Zbirka Po poti moje domišljije je dokaz, da ustvarjalnost resnično ne pozna starostnih meja. Ob tem pa vabi vse bralce, da si zanjo vzamejo čas – in jo preberejo s srcem. Ne bo jim žal.