Četrtošolci iz Črešnjevca zmagali na predtekmovanju otroške varnostne olimpijade

V teh dneh na širšem mariborskem območju potekajo predtekmovanja otroške varnostne olimpijade. Gre za tekmovanje osnovnošolcev v poznavanju pravil za preprečevanje negativnih varnostnih pojavov ter prvo odpravljanje vzrokov in posledic le-teh. Tekmovanje je namenjeno učencem 4. razredov osnovnih šol. V začetku tedna, 15. maja, so se na enem od predtekmovanj pomerili tudi četrtošolci iz območja policijskih postaj Rače in Slovenska Bistrica.

Med 15 ekipami je največ točk dosegla ekipa osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (4.C) in na tretje ekipa OŠ Anice Černejeve Makole.

Najboljši s predtekmovanj se bodo pomerili še na finalu 15. Otroške varnostne olimpijade, ki bo predvidoma 25. maja v Ledni dvorani Maribor. (Foto: PU Maribor, spletna stran OVO)