Četrta zmaga Tima Mastnaka v svetovnem pokalu

Kitajska je srečna za deskarja na snegu Tima Mastnaka. 33-letni Celjan, olimpijski podprvak iz Pekinga, je v svetovnem pokalu zmagal četrtič. V Yanqingu je dobil paralelni veleslalom. Tudi svojo zadnjo zmago med svetovno elito je zabeležil na Kitajskem, in sicer leta 2019 v Secret Gardnu. Pred tem je najboljši še marca 2018 v švicarskem Scuolu in decembra 2018 v italijanski Carezzi, vedno v paralelnem veleslalomu. Skupaj ima Mastnak zdaj deset uvrstitev na oder za zmagovalce.

V današnjih kvalifikacijah je Mastnak postavil sedmi čas, nato pa v izločilnih bojih premagal vse štiri nasprotnike, v finalu Italijana Maurizia Bormolinija. Drugi celjski deskar Rok Marguč je obstal v kvalifikacijah (29. mesto), Žan Košir je bil 23., Gloria Kotnik pa je izgubila dvoboj v malem finalu in končala na nehvaležnem 4. mestu.