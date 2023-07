Mali pihalni orkester Glasbene šole Celje praznuje 25-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so želeli mladi glasbeniki pod vodstvom dirigenta in uveljavljenega celjskega trobentarja Aljoše Jurkoška deliti svoje veselje do glasbe s čim več Celjani. Sredi junija so v ta namen priredili promenadni koncert v dopoldanskem času, ko mestno središče obišče še posebno veliko ljudi. V imenu vseh navzočih in v imenu šole je Malemu pihalnemu orkestru čestital tudi ravnatelj GŠ Celje Simon Mlakar.

