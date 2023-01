Cesta Cezlak-Pesek naj bi bila vsaj delno prevozna do sredine leta

Gradbena dela na cesti Cezlak-Pesek, ki povezuje Oplotnico z Zreškim Pohorjem in je za promet zaprta že deset let, naj bi bila do sredine leta vendarle tako daleč, da bo odsek znova vsaj prevozen, je v odgovoru na poslansko vprašanje bistriške poslanke SDS Karmen Furman zagotovil minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Na infrastrukturnem ministrstvu so dokončanje del nazadnje obljubili že za konec oktobra 2021, a se je pred letom dni med miniranjem terena zapletlo zaradi sprožitve plazu nad deloviščem, zaradi česar so se morali v zadnjem letu osredotočiti predvsem na sanacijo plazišča in zaščito brežine.

“Po končani sanaciji se bo takoj pospešeno nadaljevala rekonstrukcija ceste, ki bo zaključena v okviru pogodbeno dogovorjenih vrednosti. Računamo, da bi projekt do te mere, da bo zagotovljena prevoznost, zaključili do sredine leta,” je pojasnil Kumer in dodal, da je denar zagotovljen.

Na Direkciji za infrastrukturo so dodali, da bo po izvedbi sanacije ta pododsek ceste sicer prevozen, vendar pa promet po celotnem odseku še vedno ne bo dovoljen. (STA, NK)

