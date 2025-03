Cesta Cezlak–Pesek bo obnovljena do konca leta, napoveduje ministrica

Prenova ceste Cezlak–Pesek, ki je za promet zaprta že več kot deset let, naj bi bila končana do konca leta.

Cesto je močno poškodovalo neurje novembra 2011. Leta 2018 so začeli s temeljito prenovo , ki pa se je zavlekla zaradi več zapletov – med drugim tudi zaradi stečaja izvajalca ter iskanja novega in zaradi zemeljskega plazu.

Iz Direkcije za infrastrukturo so za časopis NOVICE v začetku marca sporočili, da bodo dela, ki na tem odseku potekajo v tem času, končana do konca leta, kar je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanke Karmen Furman (SDS) te dni v državnem zboru potrdila tudi ministrica Alenka Bratušek.

Obsežna dela

V sklopu investicijskega projekta modernizacije ceste med Peskom in Oplotnico trenutno izvajajo dela na odseku Cezlak–Pesek. Pogodbena vrednost del znaša več kot 3,2 milijona evrov. Med drugim zajemajo zavarovanje leve in desne brežine, izvedbo vezane nosilne asfaltne plasti ceste, stabilizacijo vkopne brežine na območju plazov s prekritjem brežine s sidrano visoko natezno mrežo s protikorozijsko zaščito, kamnito zložbo in konstrukcijsko ojačanje pete plazu s sidranimi mikro piloti.

Dela bodo predvidoma končana do konca tega leta, so napovedali na Direkciji in dodali, da je predvidena tudi ureditev ceste skozi naselje Oplotnica. Izdelana in recenzirana je projektna dokumentacija, nadaljnje aktivnosti sledijo po zagotovitvi denarja v državnem proračunu.

Tudi poslansko vprašanje

Kako je z urejanjem te ceste, je te dni v državnem zboru spraševala tudi poslanka Karmen Furman. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je potrdila, da bo državna cesta med Cezlakom in Peskom obnovljena do konca leta. Poslanka je spomnila, da je cesta neprevozna že vrsto let in da so obljubljali vsaj delno prevoznost že do sredine leta 2023. Ministrica je med drugim povedala, da so pogodbo z izvajalcem podpisali oktobra lani, rok dokončanja del je po njenih besedah zadnji dan leta 2025.

Hkrati je že nekaj časa v načrtu tudi rekonstrukcija ceste skozi Oplotnico, za kar so pred časom izdelali projektno dokumentacijo, po kateri je vrednost investicije ocenjena na nekaj več kot dva milijona evrov. Trenutno se ubadajo s postopki za odkup objekta, ki ga je za izvedbo ureditve treba porušiti, šele nato se bodo lotili začetka odkupov preostalih zemljišč, kar je po besedah ministrice osnova, da lahko gredo v pridobivanje ostale potrebne dokumentacije. Kot je še deja-la Bratušek, jih »bolj kot denar pri določenih projektih omejujejo prav zagotavljanja zemljišč in potrebnih soglasij«.

Cesta med Cezlakom in Lukanjo je neprevozna že več kot desetletje, čeprav je bilo v njeno sanacijo vloženih že več milijonov evrov. Pred štirimi leti se je med miniranjem terena zapletlo zaradi sprožitve plazu nad deloviščem, zaradi česar so se morali osredotočiti predvsem na sanaci-jo plazišča in zaščito brežine. (N. K., STA)