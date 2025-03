Česnova juha s krompirjem

Sestavine za 4 osebe:

glavica česna

večja čebula

2 večja krompirja

malo masla in malo oljčnega olja

1 liter jušne osnove ali vode

sol in poper

100 ml sladke smetane

svež peteršilj ali drobnjak za okras

Priprava:

korak:

Najprej olupimo in umijemo zelenjavo, čebulo in česen nasekljamo, krompir pa narežemo na kockice.

korak:

V kozici segrejemo maslo in oljčno olje in na srednji temperaturi nekaj minut pražimo sesekljano čebulo, malo jo posolimo, da hitreje karamelizira. Ko je čebula zlato popražena, dodamo nasekljan česen in pražimo še minuto, da zadiši, vendar pazimo, da se ne zažge. Nato dodamo še krompir in zalijemo z jušno osnovo ali vodo ter kuhamo približno pol ure, dokler krompir ni mehak. Če zalijemo z jušno osnovo, juho začinimo samo s poprom, če pa zalijemo z vodo, jo moramo tudi soliti.

korak:

Ko je krompir kuhan, juho zblendamo s paličnim mešalnikom do gladke teksture, dodamo sladko smetano ter premešamo in okrasimo z nasekljanim peteršiljem ali drobnjakom. Juho postrežemo s popraženimi kruhovimi kockami.

Za česnovo juho obstaja več različnih receptov, mi smo izbrali verzijo s čebulo in krompirjem, ki je prav enostavna za pripravo in okus nikoli ne razočara.