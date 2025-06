Češnjeve peclje posušimo za čaj

Češnjeve peclje lahko shranimo in posušimo na zraku, v senčnem prostoru, ali v sušilniku sadja in zelenjave, pri temperaturi do 40 °C. Tako posušene peclje shranimo v papirnato vrečko in hranimo na suhem in temnem. Iz češnjevih pecljev skuhamo čaj, ki pomaga pri boleznih ledvic, ledvičnih kamnih in spodbuja izločanje seča. Prav tako pomaga pri prehladnih obolenjih, saj pomaga pri izkašljevanju. Za pol litra čaja potrebujemo pol pesti češnjevih pecljev. Čaj lahko pripravimo v obliki poparka, kar pomeni, da zavremo vodo in z vrelo vodo prelijemo češnjeve peclje, pokrijemo in pustimo stati 10 minut, nato precedimo. Ali pa damo v vrelo vodo pol pesti češnjevih pecljev, pokrijemo in kuhamo 2 minuti. Odstavimo s štedilnika in pustimo stati v pokriti posodi še 5-10 minut, nato precedimo. Popijemo lahko do 3 skodelice toplega čaja na dan.

