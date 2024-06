Cene programov v vrtcih v Slovenski Bistrici se že drugič letos višajo

Cene programov v vrtcih v občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica se že drugič letos višajo. V začetku leta so se v povprečju zvišale za približno 6 odstotkov. S 1. julijem pa bodo v povprečju višje še za 8,19 odstotka.

V vodstvu vrtca pojasnijo, da so vnovične uskladitve cen nujne, glavni razlogi pa so predvsem višji stroški dela in višji stroški za živila. »Vemo, da predlog dviga cene programov vedno naleti na negativen odziv, a nanj nimamo večjega vpliva. Zavedamo se nujnosti racionalnega poslovanja, gospodarnega ravnanja s sredstvi, saj smo javni zavod, obenem pa je pred nami obveza, da otrokom v našem vrtcu nudimo tudi kvalitetno izvajanje dejavnosti. Sprememba cene programov je na podlagi vseh dejstev, ki so nas doletela in vseh zakonskih sprememb in upoštevanje določil zakonodaje s področja izvajanja predšolske dejavnosti nujno potrebna,« pojasni Aleksandra Pirš, direktorica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

To je velik vrtec, s približno 80 oddelki (med letom po potrebi uvedejo dodatne oddelke), obiskuje ga okoli 1360 otrok, skupno pa v njem dela več kot 220 zaposlenih.

Kljub podražitvi cenejši od drugih

Nove cene bodo še vedno med nižjimi, primerljivo z drugimi vrtci na Štajerskem, dodajo v vrtcu. Za mlajše otroke bo nova cena programa 615 evrov, v drugem starostnem obdobju 457 in v kombiniranem oddelku 507 evrov. Največ staršev plačuje 30 do 40 odstotkov cene programa, drugo prispeva občina.

Nove cene je potrdil občinski svet občine Slovenska Bistrica in že veljajo za vse vrtce v občini, tudi za tiste, ki delujejo v sklopu osnovnih šol ter za Slomškov vrtec. Pričakovati je, da jih bodo v prihodnjih dneh oz. na naslednjih sejah potrdili tudi v Poljčanah, Makolah in Oplotnici.

Še to: največji strošek v vrtcu predstavljajo plače, saj kar 82 odstotkov od celotne cene programa namenijo za strošek plač.

Sicer pa se prav v teh dneh tudi v vrtcih šolsko leto končuje, okrog 300 otrok se na raznih prireditvah (Slovo od mini maturantov) poslavlja od vrtca. »Zanje se kmalu začenja novo obdobje. Naj ohranjajo otroško razigranost in jo nosijo s sabo, ko bodo prestopili to predšolsko obdobje. Želimo jim, da vrtec in dogajanja v njem ohranjajo v lepem spominu,« dodaja direktorica in se obenem zahvali staršem za zaupanje. (B. Petelinšek, Foto BRBRE – posnetki iz letošnje prireditve Vrtec poje in pleše)