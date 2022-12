Cena avtobusne vozovnice je odvisna od postaje znotraj posamezne linije

Na časopis Celjan se je obrnila bralka, ki je prevoz z avtobusom Nomago na relaciji Žalec–Celje isti dan plačala na poti tja 2,10 evra, na poti nazaj pa je za vozovnico odštela 1,80 evra. Predstavnike Nomaga smo povprašali, kako lahko pride do takšnih razlik.

Pojasnili so nam, da se je verjetno peljala na dveh različnih linijah znotraj omenjene trase, saj je razlika med najkrajšo in najdaljšo, na poti od Žalca do Celja in nazaj, približno 40 %.

V Nomagu kraja Celje in Žalec sicer povezujejo z večjim številom različnih povezav, so povedali. Zaradi različnih relacij prihaja v določenih primerih tudi do večjega odstopanja med samo prevoženo razdaljo, kar posledično vpliva tudi na ceno. »Če bi potnik iz Žalca potoval do avtobusnih postaj Celje Metropol, Celje Glazija ali Celje AP (avtobusna postaja, op. p.), bi namreč cena vozovnice znašala 1,8 evra. V primeru, da bi potoval do končne postaje – Celje ŽP (železniška postaja, op. p.), pa bi zaradi daljše prevožene poti cena znašala 2,3 evra.«

Več o tem, pa tudi o tem, zakaj avtobusi na isti relaciji ne ustavljajo na istih avtobusnih postajališčih, si lahko preberete v aktualnem Celjanu. (MH)