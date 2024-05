Sestavine:

80 g pinjol

80 g parmezana v kosu

250 g čemaževih listov

80 ml olivnega olja

sol

ščepec sveže mletega popra

Priprava:

1. korak:

Liste čemaža operemo in dobro osušimo. V suhi ponvi zlato rumeno popražimo pinjole. Ponev večkrat potresemo, da se pinjole ne zažgejo. Popražene pinjole stresemo v manjšo skledico. Sir drobno naribamo.

2. korak:

V električnem sekljalniku najprej grobo zmešamo parmezan in pinjole. Nato dodamo čemaževe liste in mešamo še toliko časa, da nastane skoraj gladka zmes.

3. korak:

Na koncu dodamo še olivno olje, sol in poper. Vse skupaj mešamo samo še toliko, da se

sestavine lepo povežejo med seboj.

3. korak:

Pripravljen pesto pretresemo v kozarček za vlaganje, ki ga tesno zapremo in shranimo v

hladnem in temnem prostoru.

Čemažev pesto lahko uporabimo kot omako za testenine ali vmešamo v rižoto.