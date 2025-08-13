CELJSKO Župani v najavi kandidatur večinoma še oklevajo

Čeprav je do lokalnih volitev še več kot leto dni, vmes pa bodo še državnozborske volitve, župani ponekod že napovedujejo nove kandidature.

To pa ne velja za prve može okoliških celjskih občin. Ko smo jih povprašali, prav nihče ni jasno dejal, da ga županovanje še zanima.

Nasprotno pa je župan Dobja Franc Leskovšek (na sliki zgoraj) zatrdil, da je iztekajoči se mandat gotovo njegov zadnji.

Župani Šentjurja, Štor, Vojnika, Dobrne, Dobja in Žalca veljajo za veterane. Kot prekaljeni lokalni politiki vedo, da so jih preuranjene napovedi že privedle v položaj, ko so snedli svojo besedo.

Tako je štorski župan Miran Jurkošek (na naslovni sliki) pred zadnjimi volitvami napovedal umik in upokojitev, zdaj pravi, da bo do konca leta o tem še razmislil.

Razmišljal bo tudi njegov šentjurski kolega Marko Diaci, ki ga znova mikajo parlamentarne klopi, pa tudi župan Vojnika Branko Petre, ki bi bojda rad odnehal, a ga nagovarjajo, da vztraja.

Nič se še ni odločil niti Martin Brecl, ki Občino Dobrna vodi vse od njene ustanovitve leta 1998, prvi žalski mož Janko Kos (na spodnji sliki) pa bo ob otvoritvi fontane prihodnjega aprila povedal, ali ga še zanimajo vajeti največje spodnjesavinjske občine.

