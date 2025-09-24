Celjsko: Znanih pet nominirancev za pesniško nagrado Fanny Haussmann

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je že osmo leto zapored razpisal pesniško nagrado Fanny Haussmann, poimenovano po domnevno prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici devetnajstega stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje pri Žalcu.

V začetku julija so bila znana imena desetih sodelujočih, ki so s svojimi pesniškimi ciklusi prepričali žirijo, v ožji izbor nominirancev pa so se zdaj uvrstili Marija Kisilak, Ana Kumperger, Franci Novak, Lucija Stupica in Sonja Votolen.

Letos rekordno število prijav

»Letošnje leto beležimo rekordno število prejetih prispevkov, saj je na natečaj prispelo kar 75 ciklusov pesmi, kar je 12 več kot lani. Že več let zapored beležimo porast prijav na pesniški natečaj, kar pomeni, da je pesniška nagrada postala izjemno prepoznavna in pomembna v pesniških krogih. Na natečaj se prijavljajo avtorji iz vse Slovenije,« je povedala Nastija Močnik iz ZKŠT Žalec.

Zmagovalca bodo razglasili na podelitvi v Dvorcu Novo Celje v sredo, 1. oktobra, ob 19. uri. Nagrajenec/-ka bo prejel/-a nagrado v višini 1.500 EUR, ki jo podeljuje Občina Žalec. Nagrada se je v primerjavi z lanskim letom zvišala za 500 EUR.

Na dogodku bo ZKŠT Žalec predstavil tudi novo številko revije za književnost in kulturo VPOGLED, ki letos praznuje 20. obletnico izida prve številke. (MH)