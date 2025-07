Celjsko: Zaplesali s(m)o swing

Med sobotnim pozno popoldanskim sprehodom po Celju se je človeku za trenutek lahko zazdelo, da se je ustavil čas. Iz zvočnikov je odmevala glasba iz 30. let prejšnjega stoletja, ljudje pa so plesali kar na ulici.

Ne, nismo zavrteli časovnega stroja, na celjskem Glavnem trgu je potekal dogodek Ujemi ritem swinga. Plesna šola Vintage swing je namreč sobotni večer popestrila s poplesavanjem na plesni jazz, plesnih korakov pa je vse do 22. ure zvečer učila tudi znanja in plesa željne mimoidoče. Medtem, ko so nekateri poplesavanje po celjskih ulicah spremljali »iz varne razdalje«, ob hladni pijači, in se pozibavali na prijetno vintage plesno glasbo kar ob mizah, so se drugi opogumili in zaplesali skupaj z izkušenimi plesalci te priljubljene plesne zvrsti, ki se je razvila v 20. letih prejšnjega stoletja in doživela višek v letih 1930 do 1945. Tokrat je na celjskih ulicah plesalo staro in mlado.

Ujemi ritem swinga je bil le eden izmed tovrstnih plesnih dogodkov, ki so minuli teden potekali v Celju. Več o tem pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)