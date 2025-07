CELJSKO Začetek sodnih počitnic

Z današnjim dnem se tudi za celjsko okrožno in šest tukajšnjih okrajnih sodišč začenjajo sodne počitnice.

Država je obdobje od sredine julija do sredine avgusta pred dvema letoma preimenovala v poletno poslovanje.

Kakor pove predsednik Okrožnega sodišča v Celju Darko Belak, bodo sodišča v tem času obravnavala zgolj nujne zadeve, kot so priporne, stečajne in tiste s področja varstva in vzgoje otroka, če gre za začasno odločbo. Vse ostalo čaka na redno obravnavo.

Obvestilo o poletnem času poslovanja je objavljeno na spletnih straneh vseh sodišč. Ta bodo na običajen način poslovanja znova prešla 15. avgusta, dotlej procesni roki ne tečejo.

PŠ