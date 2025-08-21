Celjsko: Začenja se Rally Dolina zelenega zlata

Jutri in pojutrišnjem bo v Spodnji Savinjski dolini potekal 3. Pixi limonade Rally Dolina zelenega zlata, ki bo potekal po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče.

Dogajanje se bo začelo danes, v četrtek, 21. avgusta, popoldne, s prijavami in možnostjo ogleda prog, večji del aktivnosti pa bo potekal v petek in soboto.

Letos tudi novosti

V petek bo v Šempetru, pred Jamo Pekel, prvič potekal uradni test vozil, uradni štart pa bo ob sedemnajsti uri izpred Fontane piv Zeleno zlato, kjer so poskrbeli tudi za večerno predstavitev posadk, kar je še ena letošnja novost.

Tam bo v soboto tudi zaključek dogodka in podelitev nagrad. Jani Aubreht iz Avtomoto društva Vili.

V sklopu dogodkov se pred Fontano piv obetata tudi dva večerna koncerta. Sicer pa je prav Rally Dolina zelenega zlata za svoj premierni nastop na tovrstnem tekmovanju izbral tudi Timi Zajc. (MH)