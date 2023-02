CELJSKO Vozniki avtobusov malce manj problematični

Včeraj se je končala prva letošnja evropsko usklajena preventivna akcija poostrenega nadzora voznikov tovornih vozil in avtobusov. Rezultatov in analiz še niso objavili, so pa predstavniki generalne policijske uprave in agencije za varnost prometa že v petek na avtocestnem počivališču Lopata predstavili trenutne razmere na tem področju.

Lani je število prometnih nesreč (skupaj okoli 19.000) tudi na našem območju naraslo za desetino, žal je bilo za 12 odstotkov več tudi tistih s smrtnim izidom in hudimi telesnimi poškodbami.

Največ jih povzročijo vozniki v starosti med 25 in 34 let, vsako sedmo pa šoferji tovornjakov, kar med njimi terja devet odstotni krvni davek. Po kriteriju smrtnih žrtev zaradi voznikov tovornih vozil na milijon prebivalcev je bila Slov

enija med letoma 2017 in 2019 celo na vrhu EU.

Boljše je pri voznikih avtobusov, ki lani niso povzročili nobene smrtne žrtve, je pa še svež spomin na nedavno tragedijo na pomurski avtocesti, ko je šofer zaradi preutrujenosti zapeljal s ceste, umrli pa so trije.

PŠ