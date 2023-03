CELJSKO Vozili po napačni površini in v napačno smer

Prvi dan poostrenega nadzora nad vozniki enoslednih vozil so na območju Policijske uprave Celje obravnavali 37 kršiteljev, od tega 17 motoristov in mopedistov ter 15 kolesarjev.

Najpogostejše kršitve so se nanašale na nepravilno uporabo površine za vožnjo in nepravilno stran vožnje, odkrili so tudi nekaj tehnično neustreznih vozil.

Policisti izpostavljajo mopedista, ki so ga z 0,47 miligrami alkohola v litru zraka zasačili v Zrečah.

Poostren nadzor bo trajal do nedelje.

Lani so na cestah celjske regije umrli po trije motoristi in pešci, po dva kolesarja in voznika lahkih motornih vozil ter mopedist.

