Celjsko veselje v Podmežakli

Novo odmevno zmago so si v soboto priigrali člani Hokejskega kluba RST-Pellet Celje. Na sedmi tekmi kvalifikacijskega kroga za končnico v Alpski hokejski ligi (AHL) so bili s 4:6 boljši od SIJ Acroni Jesenic, in to celo v jeseniški Podmežakli. Za Celje so zadeli Mikus Mintautiškis, Gregor Žeželj, Maks Bukovec, Jaša Jenko in dvakrat Gal Sodja Zalokar. S kar 34 obrambami se je izkazal tudi vratar Jaka Gajšek. Jutri (v četrtek) bo v Celju gostovala ekipa HC Gherdeina valgardena.it. (Jure Mernik)

Foto Peter Ocvirk