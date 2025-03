CELJSKO Več kršitev kurjenja odpadkov

Pristojni medobčinski inšpektorat je v zadnjem obdobju prejel več prijav o kurjenju odpadkov v naravi.

Ob tem poudarjajo, da naša zakonodaja kurjenje le teh prepoveduje, kar velja tudi za travo, listje in vejevje. Ti se lahko kompostirajo ali oddajo v zbirne centre.

Gre za hujše kršitve, ki se kaznujejo s 500 do 4500 evrov globe za posameznika oziroma od deset do trideset tisočakov za pravne osebe.

Kurjenje odpadkov v naseljih in naravi ni dovoljeno zaradi varovanja okolja in zdravja ljudi, saj obstaja velika nevarnost požarov, sproščajo se strupeni plini, nastajajo saje in neprijetne vonjave.

PŠ