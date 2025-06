Celjsko: V zadnjih mesecih v Mlekarni Celeia poskrbeli za veliko posodobitev

V Mlekarni Celeia so v prvi polovici letošnjega leta zaključili več pomembnih posodobitev v proizvodnji, ki skupaj presegajo vrednost 1,2 milijona evrov.

Avtomatizirali so proizvodnjo in posodobili opremo

V zadnjih mesecih so avtomatizirali pomemben del proizvodnje in s tem povečali produktivnost. Ta tako ne zahteva več fizičnega dela zaposlenih, ampak samodejno, poleg že avtomatiziranega zlaganja lončkov, omogoča še avtomatsko zlaganje izdelkov v PET plastenkah in Pure-pak embalaži. »S paletizerjem za avtomatsko zlaganje izdelkov smo delovna mesta naredili še bolj ergonomična, hkrati pa smo odstranili ozko grlo v proizvodnji in povečali produktivnost,« je povedal vodja proizvodno-tehničnega področja v Mlekarni Celeia, Milan Meža.

Zamenjali so dotrajane cisterne za surovo smetano ter jih nadomestili z večjimi in sodobnejšimi, ki zagotavljajo dodatnih 7000 litrov prostornine, posodobili pa so tudi hladilne sisteme, ki so ključnega pomena za nadzorovano hlajenje v proizvodnih linijah in s tem za kakovost mlečnih izdelkov. Obnovljeno omrežje tako zagotavlja zanesljivejše delovanje, nižje vzdrževanje in pomembno zmanjšuje morebitne vplive na okolje.

Obnova ni strošek, ampak naložba

Kljub temu, da so v obnovo vložili veliko denarja, na to ne gledajo kot na strošek, temveč naložbo v prihodnost mlekarne in slovenskega podeželja.

»Vlaganja v posodobitev proizvodnje so temelj našega dolgoročnega razvoja in zavezanosti kakovosti. Le s tehnološko sodobnim okoljem lahko zagotavljamo pričakovano kakovost mlečnih izdelkov, zmanjšujemo okoljski odtis ter skrbimo za varnost in dobro počutje zaposlenih,« poudarja direktor Mlekarne Celeia Vinko But. (MH)