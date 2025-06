Celjsko: V Petrovčah pred kratkim odprli prenovljene prostore družinske ambulante

V Petrovčah so pred kratkim uradno odprli 154 kvadratnih metrov prenovljenih prostorov družinske ambulante dr. Žana Feranta in spremljajočih dejavnosti Zdravstvenega doma Žalec.

Z deli v vrednosti nekaj manj kot 128.000 evrov so začeli konec lanskega leta in jih zaključili konec maja letos.

Kaj vse so prenovili?

V sklopu prenove so poleg zdravniške ordinacije in sprejemne sobe medicinske sestre prenovili tudi čakalnico ter referenčno ambulanto in ambulanto dietetike, previjalnico, hodnik in čajno kuhinjo.

Za prenovo so se odločili, ker so bili obstoječi prostori precej dotrajani. Preuredili so jih glede na nove funkcionalne in tehnične zahteve, pri prenovi pa so upoštevali želje in potrebe zaposlenih (zdravnika, medicinskih sester, dietetika) in poiskali rešitev, ki bo služila tudi dobremu počutju pacientov. (MH)