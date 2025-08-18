CELJSKO V obtoku spet lažni pozivi policije

Policija opozarja, da so po spletu znova zaokrožili lažni pozivi oziroma zlonamerna sporočila s podpisom Europola in policije. Širjenje tovrstnih sporočil so nazadnje zaznali v začetku leta, za njimi pa stojijo spletni goljufi, zato ponovno opozarjajo na previdnost, predvsem pa naj se prejemniki ne odzivajo nanje.

Gre za tako imenovano nezaželeno elektronsko pošto (spam), ki jo storilci pošljejo na več naključnih naslovov. Vsebina teh sporočil je popolnoma izmišljena, prejemnike pa običajno prestrašijo logotipi policije, Europola ali Interpola, kar je tudi cilj spletnih goljufov, da bi od prejemnikov izvlekli denarna nakazila.

Policija tudi svetuje, naj priponk ne odpirajo, niti ne klikajo na priložene povezave, še manj pa posredujejo svoje osebne podatke. Spletno pošto je najbolje takoj izbrisati ali jo dodati na listo nezaželene pošte.

Tistim, ki so postali žrtev spletnih napadalcev in so bili finančno oškodovani, svetujejo takojšen obisk najbližje policijske enote ali pristojnega državnega tožilstva. (PŠ)