Celjsko: Umrl je Slavko Deržek

Umrl je Slavko Deržek, v Celju dobro poznan in priljubljen profesor francoskega in angleškega jezika ter vidni predstavnik družabnega življenja v knežjem mestu.

Zaradi velike ljubezni do francoskega jezika je naredil veliko za njegovo širjenje in poznavanje francoske kulture ter tako za časa življenja prejel številne nagrade.

Zaradi posebnih zaslug pri širjenju interesa do francoskega jezika in kulture mu je francoska vlada že leta 1995 podelila državno odlikovanje Chevalier des Palmes Academiq, Vitez akademskih palm, kmalu za tem mu je Mestna občina Celje podelila bronasti grb, za posebne uspehe pri strokovnem in pedagoškem delu pa ga je odlikovalo tudi Ministrstvo za šolstvo RS.

Deržku so se s priznanjem za življenjsko delo leta 2017 poklonili tudi v uredništvu časopisa Celjan. Prav v današnjem Celjanu lahko preberete tudi več o življenjski poti pokojnega. (MH)