CELJSKO Trije poskusi ropov

Policisti so včeraj zabeležili kar tri poskuse ropov.

V Košnici pri Celju se je do stanovanjske hiše pripeljala četverica neznancev, eden tudi z zašlitno masko. Starejši lastnici so natvezili, da prihajale iz telekomunikacijskega podjetja in da morajo odpraviti napako na delovanju televizije. Lastnica je posumila na prevaro, jih odgnala in pokicala policijo, ki še zbira podatke o prevarantih.

Do starejše stanovalke se je zglasil tudi neznanec v Kozjem in jo skušal prepričati, naj ga spusti v hišo. Ker se lastnica ni pustila prepričati, se je obrnil in se odpeljal z avtomobilom, v katerem ga je že čakal voznik.

Okoli 23.ure pa so policiste obvestili o poskusu ropa bencinskega servisa na Mariborski v Celju. Zamaskiranec je prodajalcu zagrozil in zahteval denar, a jo je na plano ucvrl brez plena in s kolesom pobegnil v smeri središča mesta. Tudi o njem še zbirajo obvestila.

PŠ