CELJSKO Študijski informativni dnevi – navade študentov so drugačne

Jutri in v soboto tudi na celjskih fakultetah pripravljajo informativna dneva. Število študijskih mest je letos enako lanskemu, tudi tokrat gre nekaj več zanimanja pričakovati za vpis v zdravstvene in tehnične programe.

Navade študentov pa so se v zadnjih letih zelo spremenile, ugotavlja Katja Esih, direktorica celjskega regijskega študijskega središča.

»Vidi se, da motivacija za študij pada, zmanjšuje se obisk na predavanjih. Udeležba niti v naših študentskih časih nikoli ni bila stoodstotna, je pa bila med 60 in 70 odstotna. To je bilo odvisno tudi od tega, koliko je bil predavatelj zanimiv in kako težka je bila snov. A zdaj opažamo, da je bistveno nižja. Zgodilo se je tudi na ljubljanski medicinski fakulteti, ko je prof. dr. Miroslav Petrovec, vsi smo ga spoznali kot izjemnega mikrobiologa v času epidemije, prišel v predavalnico, a na njegovih predavanjih ni bilo nikogar. V visoko šolstvo zdaj prihaja korona generacija. Tisti, ki so imeli kot dijaki več kot leto dni izobraževanje samo na daljavo. Vidimo, da študenti niso več toliko kolegialni med seboj, so večji individualisti, da si med seboj ne znajo ali nočejo pomagati. Posploševati pa seveda ne moremo, veliko je tudi motiviranih, predanih študentov, ki so pripravljeni narediti več od predpisanih študijskih obveznosti.«

PŠ