CELJSKO Spletni goljufi pobrali 218 tisočakov

Na Policijski upravi Celje so včeraj obravnavali kar dve spletni finančni prevari, obe na račun gospodarskih družb.

V prvem primeru so napadalci z lažnega elektronskega naslova, podobnega naslovu banke, kjer ima podjetje odprt račun, poslali sporočilo z lažno vsebino in zlonamerno povezavo. V oškodovanem podjetju so ji sledili, napadalci pa so jim z računa nato pobrali skoraj 200.000 evrov.

V drugem primeru se je neznanec predstavil za uslužbenca podjetja, s katerem oškodovana družba dejansko sodeluje. Poslal jim je novo številko računa, s tem pa jih je spravil v zmoto, saj so 18.000 evrov dejansko nakazali njemu in tako izgubili znesek.

Policisti podjetjem svetujejo previdnost in pozornost na morebitna lažna sporočila in sleparsko elektronsko pošto, nikakor pa naj ne razkrivajo varnostnih podatkov. Pri plačevanju priporočajo uvedbo notranjih protokolov ter nadgradnjo tehnične varnosti.

PŠ