CELJSKO Sodišča prehajajo na poletno poslovanje

S ponedeljkom bodo vsa slovenska sodišča prešla na poletno poslovanje, ki so mu po starem rekli sodne počitnice.

V tem času bodo na celjskem okrožnem sodišču obravnavali vse nujne zadeve, kot so priporne zadeve, začasna zavarovanja, nujne družinske zadeve, začasne odredbe ter insolvenčne zadeve. Nekaj narokov je že razpisanih, njihovo nujnost bo sodišče ugotavljalo sproti.

Pri kazenskih zadevah je 24. julija znova razpisan narok za Vladka Koržeta, obtoženega poskusa uboja v Brdcah pri Frankolovem, saj je obtoženi v hišnem priporu, že v ponedeljek pa bodo opravili predobravnavni narok za Janoša Gumpota, ki se mora zagovarjati za rop.

Na družinskih zadevah je za zdaj razpisanih šest nujnih zadev, na insolvenčnem oddelku pa štiri.

»V nujnih zadevah se ves čas prilagajamo dejanskim razmeram in ves čas tudi tekoče opravljamo 24 urno dežurstvo v kazensko-preiskovalnih zadevah in zadevah nujnih odvzemov otrok v družinskih zadevah«, so nam še pojasnili v uradu predsednice celjskega okrožnega sodišča.

PŠ