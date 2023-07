CELJSKO ŠENTJURSKO Neurje najbolj pustošilo nad Ponikvo in Dolgo goro

Zadnje vremenske neprilike so težišče z Vojnika, od koder danes ni poročil o nevšečnostih, preselile na območje Šentjurja. Najbolj na udaru sta bili Ponikva in Dolga gora.

Orkanski veter je samo na Šentjurskem razkril več kot 30 objektov, med drugim tudi piščančjo farmo v Luterju, zaradi padlih dreves in električnih vodnikov so ponekod še prekinjene cestne povezave, moten je bil železniški promet, nastajajo težave pri oskrbi z vodo in elektriko. Tamkajšnji gasilci so včeraj opravili okoli 70 intervencij.

Na Šentjursko danes na pomoč prihajajo pripadniki Slovenske vojske, včeraj pa je območje

obiskal obrambni minister Marjan Šarec in povedal, da bo država prizadetim občinam povrnila intervencijske stroške – ti marsikod dosegajo več sto tisoč evrov – nadejajo se lahko tudi sofrinanciranja nujnih sanacij v višini 20-ih odstotkov.

Tudi iz Celja prihajajo poročila o dodatnih težavah, povezanih z vetrom in nalivi. Drevo je padlo na splavarski most, na posameznih območjih je še naplavljala voda.

Neurje je včeraj dvakrat doletelo še Dobrno, kjer je voda zalivala kleti in ogrožala stanovanjske objekte. Gasilci so opravili sedem posredovanje, občinski štab Civilne zaščite je prebivalce prosil za potrpežljivost in previdnost, saj vzdrževalci na terenu opravljalo le najnujnejša dela za zagotovitev prevoznosti in oskrbe.

Ponoči je v Dragi pri Štorah močan veter na cesto podrl drevo. Nihče ni bil ranjen, gasilci so ga medtem že odstranili.

PŠ, foto: PGD Šentjur