CELJSKO Šentjurski cestni divjak v priporu

S Policijske uprave Celje so danes podali nekaj več podrobnosti v zvezi s serijo prometnih incidentov, ki jih je prejšnji teden povzročil 25-letni voznik iz Šentjurja, o čemer smo na kratko že poročali.

Z objestno vožnjo je poškodoval dve policijski vozili, ranil patruljo, povzročil prometno nesreče in ogrožal druge udeležence v prometu.

Ovadili so g a zaradi nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter za poškodovanje tuje stvari.

Z neregistriranim črnim fordom in ukradenimi registrskimi tablicami je divjal iz Celja proti Slovenskim Konjicam, pri čemer je med prehitevanjem v konjiškem krožišču trčil v voznico, ki je pravilno pripeljala, na Stranicah je pred tem obvozil policijsko blokado in skušal povoziti policistko, ki ga je ustavljala. Nadaljeval je po avtocesti do izvoza Celje-vzhod, na Ljubečni pa treščil v policijsko vozilo ter ranil policista in policistko.

Ko so ga peljali na postajo, je z brcami poškodoval še vrata intervencijskega vozila.

Storilec je bil že večkrat obravnavan zavoljo nevarne vožnje. Pridržali so ga, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

