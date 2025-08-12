Celjsko: Prihaja praznik Marijino vnebovzetje

V naslednjih dneh bomo praznovali praznik Marijinega vnebovzetja.

Ta je povezan z Marijinim odhodom v nebesa in je eden najstarejših krščanskih praznikov. V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko cerkva in kapelic, zato je ta v slovenskem verskem izročilu globoko zakoreninjen. Ob prazniku tako številni Slovenci romajo v Marijina svetišča, a kljub temu ga bodo počastili tudi v nekaterih cerkvah v Celju in okolici.

V cerkvah v Celju in Petrovčah posebni praznični dogodki

V Marijini cerkvi v Celju bodo na predvečer praznika, 14. avgusta, ob 19. uri pripravili Vigilijo pred praznikom – predpraznično sveto mašo. Na praznik, 15. avgusta, pa bo maša potekala dvakrat, ob 9. uri dopoldne in ob 19. uri zvečer.

Prav tako bodo več maš pripravili v Marijini baziliki v Petrovčah. Med drugim bodo na predvečer praznika ob 19. uri organizirali večernice, mašo ter procesijo z Marijinim kipom in lučkami. Na sam praznik pa bodo maše potekale pravzaprav ves dan, s prvo ob pol sedmih zjutraj in zadnjo ob 19. uri zvečer. Več o tem pa si lahko preberete v jutrišnjem Celjanu. (MH)